İstifa eden Abdullah Avcı, çiçeklerle karşılandı

İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya teşekkür etti

Trabzonspor, görevinden istifa eden Abdullah Avcı'ya yaşattığı başarılardan ötürü teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Avcı için teşekkür videosu yayımlanarak, "Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım.' ifadesiyle başladı hikayemiz… 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için teşekkürler Abdullah Avcı." ifadesine yer verildi.