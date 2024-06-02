Jose Mourinho, İstanbul'a geldi, işte ilk açıklama: 8 oyuncu olmayacak

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

Wembley Stadı'nda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekilerle bir araya gelen 61 yaşındaki Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Özel uçakla İstanbul'a gelen Mourinho, akşam saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarla buluşacak.

Londra'daki finalde TV yorumculuğu yapan Mourinho, Fenerbahçe hakkındaki ilk sözlerini de söyledi.

61 yaşındaki Portekizli, “Fenerbahçe’ye gitmeye karar verdim. Şampiyonlar Ligi’ne katılım zor olacak çünkü 3 ön eleme oynayacağız. EURO 2024’teki 8 oyuncu ilk elemelerde oynamayacak. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız” dedi.