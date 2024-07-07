Kırkpınar'ın yeni ağası belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini 34 milyon 571 bin 952 lirayla iş insanı Ufuk Özünlü kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için 4 altın kemerli ve 15 yıldır güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodenstaff ihaleye katıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ağalığın cesaret, mertlik, yürek, vatana, millete bağlılık istediğini belirterek, bugüne kadar ağalık yapan tüm ağalara teşekkür etti.

Akın, ihaleyi 23 milyon liradan açtı

Ağa adaylarından Selim ve Bodenstaff bir süre pey yükselttikten sonra çekildi. Ufuk Özünlü, verdiği 31 milyon 571 bin 952 liranın sembolik anlamı olduğunu 57'nin Sinop'un plakası, 1952'nin de babasının doğum yılı olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özünlü'ye verdiği peyin memleketi Manisa'nın plakasını simgelemesi açısından 45 milyon 571 bin 952 liraya çıkarması halinde ağalığa iyi bir giriş yapacağı yönünde teklifi oldu.

Özünlü de "Doğduğumuz yer değil ama doyduğumuz yerin İstanbul'un plakasını vererek peyi 34 milyon 571 bin 952 liraya yükseltiyorum." dedi.