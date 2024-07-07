Depremde 219 kişi hayatını kaybetmişti: O apartmanla ilgili iddianame hazırlandı

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda binadan alınan örneklerde beton kalitesinin olması gereken değerin yarısı kadar olduğuna, bina statiğine ve proje dışına çıkıldığına dikkat çekildi. Raporda, “Yapısal performans analiz sonuçları değerlendirildiğinde binanın imalatının olması gerektiği asgari kalitede bile yapılması halinde yapıda sadece kısıtlı hasarların meydana gelebileceği” vurgulandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Hatay’ın Antakya ilçesi Aşağıekinci Mahallesi’nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı ile ilgili 11 şüpheli A.C., A.K., A.İ., B.G., B.G., D.H.E., E.D., G.T., Hikmet Günsay, M.H., Ö.Ş. hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yıkılan apartmanda 219 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan iddianamede, ölüm ve yaralanmalarla ilgili olay yeri tespit, keşif, inceleme ve delil temini için bilirkişilerin görevlendirildiği aktarıldı.

“Yapının beton dayanımı yetersizdir”

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; yıkılan apartmanın 2007 deprem yönetmeliğine tabi olduğu, “yapılan performans analizi sonucunda yapı projesinin can güvenliği performans seviyesini sağladığının görüldüğü” tespiti yer aldı.

Beton kalitesinin düşük olduğuna, statiğine ve proje dışına çıkıldığına dikkat çekilen bilirkişi raporunda, özetle şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet savcısı İ.B.Ü. tarafından 23 Haziran2023 tarihinde alınmış olan 4 karottan birisi kırılmış olup 19,09 MPa değeri elde edilmiştir ki bu değer olması gereken beton kalitesinin neredeyse yarısına eşittir. Kısaca, yapının mevcut hali incelendiğinde; yapının beton dayanımı yetersizdir. Yapıda müteahhit değişikliği sırasında yapılan imalatların gerekli kontrollerinin yapılmadığı görülmektedir. Özellikle 7. ve 8. katlara ait imalatların gerekli kontroller yapılmadan imal edildiği ve burada yapılan karot dayanım sonuçları da bu kanıyı doğrulamaktadır. Sahadan elde edilen bilgilerin çok kısıtlı olduğu düşünüldüğünde ve yapısal performans analiz sonuçları değerlendirildiğinde binanın imalatının olması gerektiği asgari kalitede bile yapılması halinde yapıda sadece kısıtlı hasarların meydana gelebileceği, bu nedenle de yıkıma sebep olan imalat kaynaklı yapısal kusurların (donatı detaylandırılması, bölgesel beton dayanımları v.b.) olacağı kanaatine varılmıştır.”

“Kısmi hasar” ayrıntısı

Öte yandan Atilla Eren Apartmanı’nın olduğu bölgede tamamen göçmeyen başka binaların bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, “Binanın göçmeden önceki mevcut imalatlarının tümünün kontrolünün yapılması imkansızdır, ancak projesine uygun imalatların tam olarak ve tüm gerekleri ile birlikte yerine getirilmesi durumunda binada sadece kısmi hasarların meydana gelebileceği öngörülebilir” ifadesi yer aldı.

Kusursuzlar, tali kusurlular ve asli kusurlular

Bilirkişi raporunda; mimari proje müellifi, statik proje müellifi, zemin etüdü sorumluları ve belediye imar birimi kusursuz; arsa sahibi ve belediye yapı kontrol birimi tali kusurlu; yapım sorumlusu müteahhit, yapı denetim sorumlusu, yapı denetim statik proje uygulama ve kontrol denetçileri ve şantiye şefi asli kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca bilirkişi raporunda tali kusur verilen kamu görevlilerinin soruşturma iznine tabi olmaları nedeniyle haklarında tefrik kararı verildiği bildirildi. Y.E., E.D., A.K., M.A., Y.C., G.T., B.G., E.G., D.H.E., S.A., A.C., A.İ., Hikmet Günsay, B.G hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçu”ndan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Öte yandan şüphelilerden Hikmet Günsay, B.,G., G.T. ve B.G. halen tutuklu bulunuyor.

“Kâr hırsıyla hareket edildiği için faciaya davetiye çıkarıldı”

Müşteki avukatı Ecevit Alkan, davanın ilk duruşmasının 19 Temmuz’da görüleceğini belirtti. Alkan, “Bu apartman 219 kişiye mezar oldu. Bu apartman imal edilirken, başından sonuna kadar, göz göre göre ve bilinçli olarak kâr hırsıyla hareket edildiği için faciaya davetiye çıkarıldı. Sorumluluğu olanların en ağır cezaları alması gerektiğini düşünüyoruz. Takipsizlik kararlarına itiraz edeceğiz” dedi.

“En iyi teknoloji, en iyi malzeme” diye reklam yapmıştı

Öz Burak İnşaat, Hatay’da inşa ettiği konutları “En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz” reklamıyla pazarlamıştı. Hikmet Günsay’a ait şirketin yaptığı; Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı, yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.