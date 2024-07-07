Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

A Milli Futbol takımının EURO 2024'ten elenmesi ile beraber gözler Süper Lig transfer gündemine çevriliyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklif haberi Fenerbahçe taraftarlarını tedirgin hale getirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için oyuncu tarafıyla resmi temas kurdu ve durumunu sordu.

Fenerbahçe cephesinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.