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Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına cevap: Ne mutlu Türküm diyene!

UEFA, Avusturya karşısında attığı gol sonrası bozkurt selamı yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Merih Demiral gündem olan paylaşım sonrası sosyal medyadan cevap verdi.

Haber Merkezi
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Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına cevap: Ne mutlu Türküm diyene!
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Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Takım'da Merih Demiral'in gol sevinci sonrası yaptığı bozkurt selamı gündem olmuştu. UEFA, yaşanan olaydan dolayı soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Merih Demiral'ın paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demiral, gollerinden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

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