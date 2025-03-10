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Milli okçu Mete Gazoz, ABD'de gümüş madalya kazandı

Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan milli okçu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi
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Milli okçu Mete Gazoz, ABD'de gümüş madalya kazandı
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Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.

Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.

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