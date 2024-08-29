Milli sporcu Öznur Cüre Girdi dünya rekoru kırdı

Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz mücadele etti.

Girdi dünya rekoru kırdı

Toplam 28 sporcunun ok attığı sıralama atışında Öznur, 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekorunu kırarak birinci oldu.

Önceki rekor Büyük Britanyalı sporcuya aitti

Önceki dünya rekoru Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye 698, paralimpik rekoru ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden Jessica Stretton'a 694 puanla aitti.

Sevgi Yorulmaz ise 634 puanla 27'nci oldu.

Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.

Özgür Özel'den tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla dünya rekoru kıran milli sporcumuz Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ediyor, ilerleyen turlarda kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.