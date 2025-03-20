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Milli Takım A Ligi kapısını araladı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Milli Takım A Ligi kapısını araladı
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UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım sahasında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Orkun ve Kerem'in gollerinde asisti yapan isim Oğuz Aydın olurken İrfan Can'ın golünün pasını Kerem verdi. Macaristan'ın tek golünü ise 25. dakikada Schafer attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımı, rövanş öncesi UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti. 

Karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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