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Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu

İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin finalinde Sümeyye, 43.32'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.

Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli yüzücü Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya beşincisi oldu.