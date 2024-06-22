Montella kararını verdi, son durumu belli oldu: Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?

Milliyet'te yer alan habere göre Arda Güler, Portekiz'e karşı ilk 11'de yer almayacak. A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella, dün yaptığı açıklamada Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu belirtmişti. Arda Güler'in bu yorgunluk üzerine oynarsa sakatlık yaşayabileceği, adalede ve kasıkta zorlama olabileceği belirtiliyor.