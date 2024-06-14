Mourinho yönetimindeki ilk maç… Fenerbahçe’nin kamp programı belli oldu
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacağı Avusturya Kampı çerçevesinde oynanacak hazırlık maçlarını açıkladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarını duyurdu.
Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynanacak
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"2024-25 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Futbol A Takımımızın, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Strasbourg
18:30
Merkur Arena
Futbol Takımımız, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecektir."