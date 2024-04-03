Okan Buruk Galatarasay tarihine geçti

Okan Buruk, Mircea Lucescu ile paylaştığı sarı-kırmızılı takımın başında sahasında üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 16 iç saha maçından galibiyetle ayrılan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Galibiyet serisi 12 maça uzadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 karşılaşmayı kazandı.

Ligde bu sezon tek yenilgisini 12. haftadaki Hatayspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.