Rekor fiyata satıldı: Kobe Bryant'ın şampiyonluk yüzüğü sahibini buldu

Los Angeles Lakers'ta 5 şampiyonluk yaşayan Kobe Bryant'ın 2000 yılında kazandığı şampiyonluk yüzüğü yapılan açık artırmada satıldı.

4 kez MVP ödülü sahibi Kobe Bryant, 2000 yılı şampiyonluğuna ait yüzüğünü babasına hediye etmişti. Açık artırmada satılan yüzük 927 bin dolar karşılığında sahibini buldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu temsil ediyor

NTVSpor'un haberine göre, açık artırma sırasında 43 kez teklif verilen yüzük NBA tarihinin en pahalı satılan şampiyonluk yüzüğü oldu. Buna rağmen bir spor şampiyonluğu yüzüğü baz alındığında 1927 Dünya Serisi'nde kazanılan beyzbolcu Babe Ruth'un yüzüğü 2.09 milyon dolarlık satışla rekoru elinde tutuyor.

Kobe Bryant'ın 2000 yılı yüzüğü aynı zamanda kariyerinin ilk şampiyonluğunu ifade ediyor. Trajik bir şekilde helikopter kazasında hayata veda eden Basketbol efsanesi 41 yaşında vefat etmişti.