Okan Buruk, takımdan gidecek ve kalacak futbolcuları açıkladı

İki sene üst üste şampiyonluğa ulaşan ve sözleşmesinin uzatılacağı açıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün resmi sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak opsiyonları olduğunu dile getiren Buruk, "Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi" açıklamasında bulundu.

"Süper Kupa’yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz"

Yeni sezon öncesi Beşiktaş ile karşılaşacakları Süper Kupa maçını da kazanmak istediklerini söyleyen Galatasaray’ın teknik patronu, "Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray’ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa’yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef"

Galatasaray için her zaman Şampiyonlar Ligi’nin büyük bir hedef olduğunu ve eksikleri olduğunu düşündükleri 4 mevkiye transfer yapacaklarını ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray’ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz” sözlerini kaydetti.

"Avrupa’da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi"

Ligdeki rakip takımların teknik direktörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa’da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho’yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa’da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor’un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var" diye konuştu.

"Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu"

Şampiyonluk kutlamaları sırasında eleştirildiği görüntülere ilişkin de açıklama yapan Okan Buruk, "Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim" dedi.

"Mauro Icardi ve Barış Alper bu sezon da bizimle olacak"

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi’nin ve Barış Alper Yılmaz’ın önümüzdeki sezon da takımda olacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin’e gidecek. Ondan sonra Temmuz’da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper, bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.