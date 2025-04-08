PFDK, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezalarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle birer müsabakadan men ve 58 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı. Talimat gereği cezalarını kupa maçında çekecek oyuncular, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alamayacak.

Kurul, Galatasaray Kulübüne aynı müsabakada taraftarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle toplamda 222 bin lira para cezası verdi.

Beşiktaş Kulübüne Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçeleriyle toplamda 1 milyon 168 bin lira para cezası uygulandı. Göztepe de bu müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 15 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp'e Göztepe maçı sonrası yaptığı futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarından dolayı 23 gün hak mahrumiyeti ve 75 bin lira para cezası verildi.

Trabzonspor Kulübü ise Sipay Bodrum FK ile kupada oynanan çeyrek final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 168 bin lira para cezasına çarptırıldı.