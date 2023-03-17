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Potada derbi heyecanı

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 20 karşılaşmada 17 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, averajla 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Emlakjet ise 6 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16 takımlı ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko deplasmanda 81-72 kazanmıştı.

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