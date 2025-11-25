Rafa Silva bilmecesinde yeni gelişme: Bireysel çalışmalara başladı

Beşiktaş’ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva kriziyle ilgili belirsizlik sürüyor. MR sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamasına rağmen ağrı şikayetlerine devam eden Portekizli futbolcu, HT Spor'un haberine göre dört günlük tedavi programını tamamladıktan sonra bireysel çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun durumu ve beyanlarıyla ilgili hukuki süreci başlatmak için sağlık heyetinin vereceği son raporu bekliyor.

Beşiktaş’ta son günlerin en kritik başlıklarından biri olan Rafa Silva krizi çözümsüz şekilde devam ediyor. Samsunspor beraberliği sonrası hem sportif hem idari anlamda yaşanan gerginliklere eklenen Portekizli oyuncunun takımdan ayrılma isteği, kulüpte soru işaretlerini artırmış durumda.

Ağrı şikayetleri sürüyor

Geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR tetkikine giren Rafa Silva’nın görüntülemelerinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı. Ancak oyuncu, teknik ekiple yaptığı görüşmelerde ağrılarının sürdüğünü belirterek idmanlara katılmamıştı. Bu nedenle kulüp sağlık ekibi tarafından oyuncuya yeni bir tedavi programı planlanmış ve süreç dört günlük bir protokolle yeniden başlatılmıştı.

Tedav ayrı saatlerde gerçekleşti

Rafa Silva’nın 4 günlük tedavi süreci, takım çalışmalarından bağımsız saatlerde yürütüldü. Oyuncunun bu süreçte gruba dahil olmaması, yönetim ve teknik heyet tarafından not altına alınırken, tedavi aşamalarının tümü kayıt altına alındı.

Bireysel idmanlara başladı

Tedavi sürecini tamamlayan tecrübeli futbolcu, dün itibarıyla bireysel idmanlara çıkmaya başladı. Kulüp, oyuncunun mevcut durumu hakkında kesin değerlendirmeyi sağlık heyetinin sunacağı raporla netleştirecek.

Derbiden beri yok

Rafa Silva, 2 Kasım’da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını bahane göstererek takım antrenmanlarına katılmadı. Bu süre içerisinde oyuncunun hem idmanlara çıkmaması hem de takımdan ayrılma isteğini geri çekmemesi, kulüp içinde rahatsızlığa sebep oldu.

Beşiktaş hukuki süreç için rapor bekliyor

Teknik direktör Sergen Yalçın ve kulüp yönetimi, oyuncunun durumu ve beyanlarının sözleşmesindeki yükümlülüklerle çelişip çelişmediğini değerlendirmek üzere hukuki yaptırımların gündemde olacağını belirtti. Bu kapsamda Beşiktaş yönetimi, sağlık heyetinin hazırlayacağı son resmi raporun ardından süreci hukuki zeminde ilerletmeyi planlıyor.