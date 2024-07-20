Real Madrid taraftarı Arda Güler forması satışlarını patlattı

Real Madrid formasıyla geçen sezonun son bölümünde kadroda yer bularak iyi futbol sergileyen genç futbolcu Arda Güler, EURO 2024'te de Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunda kendini gösterdi.

2023-2024 sezonunun son haftalarında Real Madrid'de çıkış yakalayan Arda Güler, EURO 2024'te milli takımda oynadığı oyunla İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti’nin de gözüne girdi.

Real Madridli taraftarlar Arda Güler çılgınlığı yaşıyor

Başarılı geç oyuncunun EURO 2024 performansı İspanya'da da Real Madrid taraftarları tarafından yakından izlenirken, Defanca Central haberine göre Arda Güler forma satışları adeta patladı.

Arda Güler, yıldızlar karması olan dünyanın en değerli takımlarından Real Madrid’de Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric gibi dünyaca ünlü isimlerinden sonra en çok forması satılan oyuncu oldu.

Genç yıldızın iyi bir sezon geçirerek, performansını devam ettirmesi halinde Bellingham ve Vinicius'u yakalayabileceği ve İspanyol devi Real Madrid’de daha çok forma şansı bulabileceğine inanılıyor.