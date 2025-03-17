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 Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu

Semih Saygıner, Güney Kore’deki PBA Dünya Şampiyonası finalinde Lütfi Çenet’i 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Haber Merkezi
AA
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 Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu
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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.

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