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SON DAKİKA.... Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat istifa etti

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe geldi. Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat istifa etti
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Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan Göztepe yenilgisi sonrası istifalar peş peşe geldi. 

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti. Arat'ın istifasının kabul edildiği açıklandı.  Beşiktaş'ta, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar getirildi.

Hasan Arat'ın istifasının KAP'a bildirildiği duyurulurken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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