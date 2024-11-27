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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifa kararından vazgeçti

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa kararının bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edilmediği ve Göçmez'in istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifa kararından vazgeçti
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa kararı bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edilmedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin Göçmez ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini ve istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.

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