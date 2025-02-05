Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu
Galatasaray, Mario Lemina ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer müzakerelerine başladığını duyurdu.
"Resmi görüşmelere başlanmıştır"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli futbolcu, bugün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.