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Son dakika: TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden yapılan ortak açıklamada, Riyad'da oynanamayan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Haber Merkezi
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Son dakika: TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü imzalı ortak açıklamada Riyad'da oynanamayan Süper Kupa maçıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü"

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