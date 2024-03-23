  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Son dakika... TFF Süper Kupa için kararını verdi!
Takip Et

Son dakika... TFF Süper Kupa için kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin 7 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... TFF Süper Kupa için kararını verdi!
Takip Et

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."