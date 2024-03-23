Son dakika... TFF Süper Kupa için kararını verdi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin 7 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı.
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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."