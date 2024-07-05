SON DAKİKA: UEFA'dan Merih Demiral'a iki maç ceza! TFF, CAS'a gidiyor

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.

TFF, cezayı CAS'a taşıyacak

TFF ve milli futbolcu CAS'a başvuru yapma kararı aldı.

Hollanda maçında oynayamayacak

Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final maçında forma giyemeyecek.

Ne olmuştu?

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da golleri Merih Demiral atmıştı.

Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapması ise büyük ses getirdi.

TFF'den 30 sayfalık savunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.