Sporun altın standardı Trabzon'da...

Trabzon'da bir yıl önce faaliyete geçen Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, Türkiye'deki spor performansı ve yetenek ölçümünde devrim yaratıyor. Merkez, sunduğu geniş kapsamlı hizmetlerle hem profesyonel sporculara hem de bireysel vatandaşlara destek sağlıyor.

Modern teknolojilerle donatılmış olan bu tesis, "Altın Standart" seviyesinde hizmet vererek sporda performans ve rehabilitasyon alanında öncü konumda yer alıyor.

Özel olarak tasarlanmış binasında, her odası özenle dizayn edilen merkez, profesyonel takımlar, bireysel sporcular ve tanısı konulmuş bireyler için geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Merkezde bulunan iki ana birim, Fizik Tedavi Alanı ve Performans Ölçüm Alanı ise, sporcuların sakatlık döneminde hızlı bir şekilde sahalara geri dönmelerini ve vatandaşların belirli ameliyatlar sonrasında günlük yaşantılarına hızla adapte olmalarını sağlıyor. Bilim Araştırma Projeleri (BOP) kapsamında, üniversitede öğretim gören yüksek lisans öğrencileri, araştırma görevlileri ve doçentlerin sporla ilgili tez projelerine ev sahipliği yapan merkez, sunduğu olanaklarla nicel araştırmalar ve analizler yapılmasını mümkün kılıyor.

Modern teknoloji ile donatıldı

Trabzon olarak sporda öncü bir şehir olmaya devam edildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Nisan 2023'ten bu yana hizmet veren Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, profesyonel sporcularımıza ve vatandaşlarımıza en ileri düzeyde hizmet sunarak, performanslarını artırmalarına ve sakatlıklarını hızla atlatmalarına yardımcı olmaktadır. Modern teknolojilerle donatılmış bu merkez, 'Altın Standart' seviyesinde hizmet vererek Türkiye'nin en önemli performans merkezlerinden biri haline gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Trabzon Üniversitesi ile işbirliği içinde çalışarak, sporun geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu yatırım, Trabzon'un spor alanındaki liderliğini pekiştirecek ve sporcularımıza en iyi desteği sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Merkezde yer alan analiz ve tedavi birimleri ise şu şekilde:

Aerobik Güç ve Kapasite Ölçüm Laboratuvarı, Kas Kuvvet Ölçüm ve Rehabilitasyon Laboratuvarı, İzometrik Kuvvet Analizi, Anti-Gravity Treadmill, Elektroterapi, Tecar Terapi, Sıcak Soğuk Kontrast ve Kompresyon Terapi, Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi, Speed Court, Çeviklik Testleri, Sprint Testleri.