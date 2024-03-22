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Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının müsabaka programını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.

Süper Lig'de 31. haftanın programı şu şekilde:

2 Nisan Salı

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Hatayspor

3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş