  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Takip Et

Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil 10 kulübü PFDK'ye sevk etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklamasında, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da "tehdidi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

İstihdamın sevimsiz yüzü... 100 gencin 27'si boşta geziyorİstihdamın sevimsiz yüzü... 100 gencin 27'si boşta geziyorEkonomi

 

Yapay zekâ işlerimizi elimizden alacak mı?Yapay zekâ işlerimizi elimizden alacak mı?

 

Spor
Galatasaray'dan TFF'nin davetine ret! Özbek: Amaç reklamsa buna katılmayacağım
Galatasaray'dan TFF'nin davetine ret!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'dan flaş karar: Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı
Galatasaray'dan flaş karar: Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı
Liverpool, taraftarını kırmadı: Bilet fiyatlarına zam yok
Liverpool, taraftarını kırmadı: Bilet fiyatlarına zam yok
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi Özbek ve Koç'a davet
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi Özbek ve Koç'a davet
Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi?
Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi?