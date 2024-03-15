Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak

"Devler Ligi"ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10’a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9’uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers’in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı.

İlk 8 dışında yoluna devam eden 3 ülke var: Türkiye, Çekya ve Yunanistan

Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor.

Klasmanda 11’inci basamaktaki Çekya’nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17’nci sırada yer alıyor.

Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ediyor.

Türkiye’den Fenerbahçe, Çekya’dan Viktoria Plzen ve Yunanistan’dan Olympiakos ile PAOK, UEFA’nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.

UEFA ülke puanı klasmanında 8 ila 17'inci sıradaki ülkeler, bu ülkelerin puanları ve kalan takım sayıları şöyle:

UEFA 2023/24 ÜLKE PUANI

Sıra Ülke Puan Takım

8 Belçika 47,6 1/5

9 Türkiye 38,1 1/4

10 İskoçya 36,05 0/5

11 Çekya 35,8 1/4

12 İsviçre 32,975 0/5

13 Avusturya 32,6 0/5

14 Norveç 31,625 0/4

15 Danimarka 31,45 0/4

16 İsrail 31,125 0/4X

17 Yunanistan 29,525 2/5

Yunanistan'ın Türkiye'yi geçme şansı kalmadı

İki takımla yoluna devam eden Yunanistan’ın matematiksel olarak ilk 10’a girme şansı bulunmuyor.

Çekya’nın Türkiye’yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin puan almadan Avrupa’ya veda etmesi ve Viktoria Plzen’in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya’nın bu şansı da kalmayacak

Bunların yanı sıra Türkiye’nin 8’inci sıradaki Belçika’yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil.

Bu gerekçelerle Türkiye’nin, an itibarıyla bulunduğu 9’uncu sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.