Talisca Fenerbahçe'ye geliyor! Ne kadar ücret alacak?

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Anderson Talisca'nın bu hafta Türkiye'de olacağı iddia edildi.

Ne kadar ücret alacak?

Sarı lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bizzat yürüttüğü operasyonda hem Brezilyalı yıldız hem de kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşma sağlanırken son anda oyuncunun menajerinin Suudi ekibinden birtakım isteklerde bulunması nedeniyle süreç uzamıştı. Yıllık 12 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.

Taraflar arasındaki görüşme kısa süre içinde tamamlanacak

Ancak menajer, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da bir miktar daha para almaya çalışıyordu. Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Resmen Fenerbahçe'li olacak

Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor. Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sambacı'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Süper Lig'de 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da Talisca resmen Fenerbahçeli olacak.