Tuzla'da “Gastronomi Günlükleri”

Tuzla, İstanbul'un zengin mutfak kültürünü kutlamak için iki günlük bir lezzet festivaline ev sahipliği yaptı. Tuzla Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm işbirliğiyle düzenlenen "Gastronomi Günlükleri: Tuzla" etkinliği, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve sektörün önde gelen isimleri bulundu.

İki gün süren etkinlikte İstanbul'un dört bir yanından gelen lezzetleri, yerel üreticileri, atölye çalışmalarını, panelleri ve söyleşileri bir araya getirerek katılımcılara bir gastronomi deneyimi sunmak amaçlanmıştı. Geleneksel tariflerin yanı sıra, sıfır atık mutfak felsefesi ve yenilikçi kolektif üretim modelleri gibi sürdürülebilir gastronomi konuları da ele alındı. İkinci gün programında moderatörlüğünü üstlendiğim, Şef Çiğdem Alagök ve Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Mithat Keleş’in konuşmacı olarak katıldıkları “Tuzla’dan Dünyaya: Karidesin İzimde Balıkçılık ve Deniz Ürünlerinde Sürdürülebilirlik” başlıklı panel de bulunuyordu...

“İstanbul’un başladığı nokta”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl açılış konuşmasında, "Tuzla, İstanbul'un başladığı noktadır. Yüzyıllardır verimli toprakları, bereketi ve çalışkan insanlarıyla İstanbul'a ve ülkemize değer katmıştır. Şimdi, gastronomi turizmi ile de adından söz ettirecek bir şehir haline geliyor" dedi. Bingöl, Tuzla'nın denizle iç içe olan kültürünün ve özellikle balıkçılık geleneğinin gastronomiye yansıdığını vurgulayarak, "Denizden sofraya uzanan bu lezzet yolculuğunda, Tuzla'nın balıkçılarının emekleriyle taze ve lezzetli deniz ürünleri sofralarımıza geliyor. Tuzla'nın bostanlarında yetişen patlıcan, bamya ve domatesin tadı ise başka hiçbir yerde yok" ifadelerini kullandı.

Gastronomi turizmi ile Tuzla'nın gizli kalmış hazinelerini dünyaya duyurmayı ve yerel üreticilerin emeğine değer katmayı hedeflediklerini belirten Bingöl, etkinliğin Tuzla'nın gastronomik mirasını ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye tanıtarak, ilçeyi hem ekonomik hem de kültürel anlamda güçlendireceğini söyledi.