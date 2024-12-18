  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Talisca transferinde son düzlüğe girildi: İşte futbolcunun maliyeti...
Takip Et

Talisca transferinde son düzlüğe girildi: İşte futbolcunun maliyeti...

Fenerbançe'nin Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldiği ve Brezilyalı futbolcunun sarı lacivertli kulübe maliyetinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Talisca transferinde son düzlüğe girildi: İşte futbolcunun maliyeti...
Takip Et

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya gelindiği ileri sürüldü.

13 Ocak - 11 Şubat arasındaki kış transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı lacivertli yönetimin pazartesi gününe kadar Talisca ile final görüşmesini neticelendirmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği transfer için Al-Nassr'a 5 milyon Euro bonservis ödenecek. 

Suudi Arabistan ekibi zorluk çıkartmazken oyuncunun maaşı, süreci uzatan konulardan bir tanesi oldu. Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek. 

12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon Euro'sunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak.

Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon Euro çıkacak.

Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek. 

Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Taslak hazırlandı: Banka müdürlerine 10 yıl şartı geliyorTaslak hazırlandı: Banka müdürlerine 10 yıl şartı geliyorEkonomi

 

Spor
Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı
Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekim tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekim tarihi belli oldu
Galatasaray, Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray, Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Türkiye'de de oynayan basketbolcu ölü bulundu! Telefonundaki not dikkat çekti
Türkiye'de de oynayan basketbolcu ölü bulundu! Telefonundaki not dikkat çekti
Galatasaray yenilmezlik serisini 19 yaptı
Galatasaray yenilmezlik serisini 19 yaptı