Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma cephesinden ilk açıklama...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma forması giyen Paul Dybala'yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia ediliyordu.

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Arjantinli yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Sport Mediaset'e konuşan Ranieri, Dybala'nın temsilcileri ile Galatasaray arasındaki temas hakkında görüşlerini dile getirdi.

"Kalmak istemiyorsa ayrılabilir"

Ranieri, "Her oyuncu kendi oyununu oynar ve kendi işini yapar. O iyi olduğunda onu sahaya koymaktan mutluyum. Eğer başka öncelikleri varsa, kalmak istemiyorsa ayrılabilir. Ama bu iki tarafın da anlaşması gereken bir şey. Ben sadece burada kalmaktan mutlu olan oyuncular istiyorum. Dybala'dan herhangi bir rahatsızlık hissetmedim." diye konuştu.

Transfer konusuna değinen Roma teknik direktörü, kulüp sahipleriyle de görüştüğünü açıkladı.

Ranieri, "Ne konuştuğumuz benimle yöneticiler arasında kalır. Gözümüz açık ve dikkatli olacağız, elimizdeki oyuncuları geliştiren oyuncular getireceğiz çünkü taraftarlarımızın gönlünü almak için çok sayıda oyuncu transfer etmek umurumda değil. Eğer geliştirebiliyorsak geliştiririz, aksi takdirde bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.