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Arda Güler, Borussia Dortmund yolcusu mu? Resmi teklif sunuldu

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiralama teklifi geldiği öne sürüldü. Ancak İspanyol devi ve genç oyuncunun bu öneriye olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Arda Güler, Borussia Dortmund yolcusu mu? Resmi teklif sunuldu
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Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler için transfer söylentileri gündeme gelmeye devam ediyor.

İspanyol basınından Bernabeu Digital’in haberine göre, Borussia Dortmund, Arda Güler’i sezon sonuna kadar kiralamak için Real Madrid’e resmi bir teklif sundu.

Haberde, Bundesliga’da bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Dortmund’un kadrosunu güçlendirmek amacıyla Arda’yı transfer etmek istediği ifade edildi. Alman ekibinin, Real Madrid ile olan iyi ilişkilerine rağmen bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulandı.

Real Madrid ve Arda reddetti

Hem Real Madrid yönetimi hem de Arda Güler’in bu teklife kapıyı kapattığı belirtildi. İspanyol kulübü, genç oyuncunun gelişim sürecine devam etmesi için sezonu kendi kadrosunda tamamlamasını planlıyor.

Türk futbolcunun sezon sonuna kadar Real Madrid formasını giymeye devam edeceği kaydedildi.

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