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Teniste doping sarsıntısı! Dünya birincisi Jannik Sinner hakkında 2 yıl men cezası talep ediliyor

Teniste doping çalkantısı sürüyor. Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (Wada) Mart ayında iki pozitif test sonucuyla ilgili olarak "kusur veya ihmal bulunmadığı" kararına itiraz etti. Jannik Sinner için yeniden men cezası gündeme geldi. Wada, dünya birincisi için 2 yıl men cezası talep ediyor.

Haber Merkezi
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Teniste doping sarsıntısı! Dünya birincisi Jannik Sinner hakkında 2 yıl men cezası talep ediliyor
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Teniste dünya birincisi Jannik Sinner'ın iki doping testinde başarısız olmasının ardından suçtan aklanma kararı Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından temyiz edildi.

Yıldız tenisçi için kortlardan 2 yıl men talep ediliyor

İtalyan tenis yıldızı Jannik Sinner hakkındaki doping davasında Dünya Antidoping Ajansı geçen ayki aklanma kararına itiraz etti ve 1-2 yıl arası men talep etti.

Steroid testi pozitif çıkmıştı

23 yaşındaki Sinner geçen Mart’ta yapılan testlerde, yasaklı bir bir steroid olan klostebol açısından iki kez pozitif çıkmıştı. Bu maddenin kas kütlesi oluşturarak spor performansını artırabildiği belirtiliyor.

Sinner Fizyoterapistten bulaştığını savundu

Sinner ve ekibi, fizyoterapistinin kendi elindeki bir yara için bu maddeyi içeren bir sprey kullandığını ve eldivensiz masaj yapması nedeniyle maddenin tenisçiye bulaştığını savunuyor.

Savunması kabul edilmişti

Bu savunma geçen ay, Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) tarafından kabul edilmişti. ITIA, klostebol maddesinin düşük konsantrasyonda bulunduğuna ve olayda oyuncunun kusuru ya da ihmali olmadığına kanaat getirmişti.

WADA karara itiraz etti

Dünya Antidoping Ajansı (WADA) ise bu mahkeme kararına itiraz etti. WADA, 26 Eylül’de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulunarak Sinner’in 1-2 yıl arası kortlardan men edilmesini talep etti.

Grand Slam şampiyonluğu elde etmişti

Jannik Sinner doping testleri sırasında ABD’deki Indian Wells turnuvasında oynuyordu. ITIA tarafından aklandıktan hemen sonra ise geçen ay ABD Açık Şampiyonu olmuştu. Ocak ayında da Avustralya Açık’ı kazanan oyuncu bir yıl içinde iki kez Grand Slam şampiyonluğu elde etmişti.

Turnuvalara katılması tartışmalara neden olmuştu

Tenis dünyasının bir numaralı yıldızının, doping davası sürerken turnuvalara katılmasına izin verilmesi tartışmalara da neden olmuştu.

Bazı oyuncular, üst sıralardaki yıldızlara iltimas geçildiğini öne sürmüş, benzer vakalarda daha alt sıralardaki tenisçilerin doping davası sürecinde geçici olarak kortlardan uzaklaştırıldığını hatırlatmıştı.

Novak Djokovic de çağrıda bulunmuştu

Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic de, Sinner vakasıyla ilgili olarak bu itirazlara hak verdiğini söylemiş ve teniste doping kurallarının netleşmesi çağrısı yapmıştı.

Jannik Sinner halen Pekin’de düzenlenen Çin Açık’ta mücadele ediyor.

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