  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF, 5. hafta VAR kayıtlarını yayınladı
Takip Et

TFF, 5. hafta VAR kayıtlarını yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5. haftasında oynana maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF, 5. hafta VAR kayıtlarını yayınladı
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın  Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

"Kasımpaşa - Fenerbahçe müsabakasının 35. dakikasında Allan Saint-Maximin'in ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Halil Umut Meler'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 10. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Edin Visça'nın, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan Visça'yı uyardı. VAR uyarısıyla kenara gelen ve pozisyonu tekrar izleyen hakem Şansalan, Visça'nın temasını tehlikeli bularak oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti."

Harun Karacan Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilciliği’ni ziyaret ettiHarun Karacan Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilciliği’ni ziyaret ettiŞehirler

 

Mahfi Eğilmez'den OECD’nin Türkiye önerisine tepki: Bu adımlara yapısal reform değil yapısal deform denirMahfi Eğilmez'den OECD’nin Türkiye önerisine tepki: Bu adımlara yapısal reform değil yapısal deform denirEkonomi

 

Spor
UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza şoku!
UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza şoku!
Galatasaray tartışma yaratan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı
Galatasaray tartışma yaratan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı
Tedaviye cevap vermeyen genç kaleci Berkin Arslanoğulları'nın bacağı kesildi
Tedaviye cevap vermeyen genç kalecinin bacağı kesildi
Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Trabzonspor'a kupalar kazandıran efsane başkan hayatını kaybetti... Mustafa Şamil Ekinci kimdir?
Trabzonspor'a kupalar kazandıran efsane başkan hayatını kaybetti... Mustafa Şamil Ekinci kimdir?
Beşiktaş’tan MHK'ya açık mektup: Türk Futbolu'nu koruyun
Beşiktaş’tan MHK'ya açık mektup: Türk Futbolu'nu koruyun