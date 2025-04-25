Türkiye Kupası finalinin yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı.

TFF'den açıklama

TFF'den yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynanacak olan finalin Gaziantep'te oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi.

Final Gaziantep'te oynanacak

TFF'nin iki kulübün önerisini olumlu karşıladı ve finalin Gaziantep'te oynanmasını onayladı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor - Galatasaray finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.