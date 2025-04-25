  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türkiye Kupası finalinin yeni adresi belli oldu
Takip Et

Türkiye Kupası finalinin yeni adresi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor'un 14 Mayıs'ta karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Kupası finalinin yeni adresi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı.

TFF'den açıklama 

TFF'den yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.   Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynanacak olan finalin Gaziantep'te oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi.

Final Gaziantep'te oynanacak

TFF'nin iki kulübün önerisini olumlu karşıladı ve finalin Gaziantep'te oynanmasını onayladı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor - Galatasaray finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Medyada yeni dönem! Ciner Yayın Holding'in satışı tamamlandıMedyada yeni dönem! Ciner Yayın Holding'in satışı tamamlandıŞirket Haberleri

 

Tekfen'de pay devri için rekabet başvurusuTekfen'de pay devri için rekabet başvurusuŞirket Haberleri

 

Spor
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı Güneş Çapa hayatını kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı Güneş Çapa hayatını kaybetti
Deprem sonrası gözler TFF'ye çevrildi: Ligler ertelenecek mi?
Deprem sonrası gözler TFF'ye çevrildi: Ligler ertelenecek mi?
Futbolun 4 büyüklerinden mesajlar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Futbolun 4 büyüklerinden mesajlar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?
Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?
Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Galatasaray