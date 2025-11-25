  1. Ekonomim
  3. TFF duyurdu: 2025-2026 sezonu transfer dönemi uzatıldı
TFF, 2025-2026 sezonu Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Dönemi’nin son tarihini 27 Kasım’dan 19 Aralık 2025’e uzattı.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), transfer sezonuyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2025-2026 Sezonu Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Döneminin 27 Kasım 2025 olarak belirlenen son tarihinin 19 Aralık 2025'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir. FIFA kuralları uyarınca, 2025-2026 futbol sezonunda Uluslararası (Yurt Dışı) Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Dönemi son tarihi ise 27 Kasım Perşembe günü itibarıyla sona erecektir."

