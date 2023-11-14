TFF, yeni hakemler aradığını duyurdu

Son haftalarda TFF, MHK ve hakemlere karşı tepkiler artarken federasyondan hamle geldi.

TFF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hakemler aradığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor. Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz." denildi.

Kursların "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacağı belirtilen açıklamada, başarılı olan adayların, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacağı kaydedildi.