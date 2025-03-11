TFF'den yeni açıklama geldi: Derbi hakemleri yabancı mı olacak?

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi ?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor.