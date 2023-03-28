  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Trabzonspor'dan Orhan Ak kararı
Takip Et

Trabzonspor'dan Orhan Ak kararı

Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Trabzonspor yönetimi, antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına karar verdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

Jorge Jesus'tan sözleşme açıklamasıJorge Jesus'tan sözleşme açıklamasıSpor

 