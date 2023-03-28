Trabzonspor'dan Orhan Ak kararı
Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.
Trabzonspor yönetimi, antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına karar verdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.
Kamuoyuna duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 27, 2023
Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
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