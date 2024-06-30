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TRT 1 frekans ayarlaması nasıl yapılır? TRT 1 frekansı nasıl düzenlenir? TRT 1 frekans ayarlama

Avrupa Şampiyonası çeyrek final heyecanı başladı. Bu akşam İspanya-Gürcistan ve İngiltere-Slovakya (30 Haziran) maçlarının heyecanı yaşanıyor. Maçları takip etmek isteyen futbolseverler "TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, neden şifreli? Şifreli yayın nasıl kaldırılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
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TRT 1 frekans ayarlaması nasıl yapılır? TRT 1 frekansı nasıl düzenlenir? TRT 1 frekans ayarlama
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EURO 2024’te çeyrek final heyecanı başladı. .Bu akşam İspanya-Gürcistan ve İngiltere-Slovakya maçlarının heyecanı yaşanıyor. Maçları takip etmek isteyen futbolseverler "TRT 1 neden şifreli?" sorusunu araştırmaya başladı. 

TRT 1 neden şifreli?

Uluslararası futbol organizasyonları sırasında her ülkenin yayın hakkı sadece kendi ülkesini kapsıyor. Bu sebeple, Avrupa Şampiyonası'nın farklı ülkelerden takip edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, karşılaşmaya özel paylaşılan frekans bilgilerinin uydu alıcısına yüklenmesi gerekiyor. 

TRT’nin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama ise şöyle: 'UEFA’nın uyguladığı 'uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası' gereği dünyadaki tüm resmi yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor.'

TRT 1 uydu frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TRT 1 şifre nasıl kaldırılır?

En Basit Yöntem: TKGS Güncelleme

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS

Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.

Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Diğer Yöntem: Manuel Frekans Güncelleme (Biss Key veya TP Ekle)

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.

Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.

TRT 1'i bulun:  TRT1 HD’yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

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