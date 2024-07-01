TRT 1 şifre kaldırma 2024 nasıl yapılır? TRT açıklama yaptı! Euro 2024 için TRT frekans ayarlama
TRT 1 şifre kaldırma 2024 nasıl yapılır? Euro 2024 heyecanında yavaş yavaş sona gelinirken TRT'deki şifre sorunu da devam ediyor. TRT 1 açılmıyor, TRT1 sinyal yok diyorsanız doğru adrestesiniz. Nihayet TRT şifreli kanal sorunu nedeniyle bir açıklama yayınladı. Fransa Belçika maçı öncesinde bu frekans ayarını mutlaka yapmalısınız. TRT frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte TRT1 pid ayarı yapma...
TRT 1 şifre kaldırma 2024 nasıl yapılır? Euro 2024 macerası başlar başlamaz TRT'de yaşanan sinyal ve şifreli kanal sorunu hakkında kurum açıklama yaparak yaşanan problemin uluslararası bir sorun olduğunu açıkladı. Ancak yeni Türksat frekans bilgilerini de verdi. Şimdi bu frekans ayarlamasını yaparak, "TRT1 açılmıyor, TRT sinyal yok" gibi sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki TRT yayını neden yok, doğu frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
TRT 1 ŞİFRE KALDIRMA 2024
Kuruma gelen şikayetlerin ardından açıklama yapan TRT kurumsal sosyal medya hesabı, "UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan "Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık" kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir. Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza “Yaptırım” uyarısıyla iletmektedir. Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız." ifadelerini kullandı
TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Yayınları Türkiye'den şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlemek için frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Bunun için TRT1 güncel frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Pol: V (Dikey)
Sembol Oranı: 3000
FEC: 3/4
TRT YAYINI NEDEN YOK?
UEFA tarafından talep edilen sinyal seviyeleri ve yapılması gereken şifreleme standartları gereğince TRT yayınına erişemiyor olabilirsiniz. Yeniden TRT yayınını izlemek ve Euro 2024 yayını naklen canlı kesintisiz izlemek adına yukarıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girmelisiniz.
FRANSA BELÇİKA TRT1 FREKANS AYARLAMA
TRT yaptığı açıklamanın devamında ise, "EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir." şeklinde açıklama yaptı. Doğal olarak yine Fransa Belçika maçı için TRT1 güncel frekans bilgilerini aynen girmeniz gerekmektedir.