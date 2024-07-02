TRT 1 şifreli kanal nasıl kaldırılır? Türkiye Avusturya maçı TRT canlı şifresiz izle

TRT 1 şifreli kanal nasıl kaldırılır? Euro 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken TRT 1 yayın gelmeme sorunu sürüyor. Hal böyle olunca TRT şifresiz frekans bilgileri gündemden düşmüyor. TRT bu sorunun uluslararası bir sinyal nedeniyle şifreli kanala döndüğünü açıkladı. Peki TRT 1 şifreli kanal nasıl çözülür? İşte Türkiye Avusturya şifresiz HD maç izlemek için bilmeniz gereken frekans bilgileri...

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL KALDIRILIR?

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI TRT CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyicileri, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına " "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket " seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden " TP Ekle" seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden " TP Ekle" seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.

TRT TÜRKSAT 4A GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden " Okey" tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD'yi bularak maçları takip edebilirsiniz.