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TSYD'ye kayyum atandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), genel başkan Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığın duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TSYD'ye kayyum atandı
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Derneğin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi genel kurula getirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan genel başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atanmıştır. Kayyım bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır. Üyelerimize duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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