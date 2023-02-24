  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran takımlar
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turuna yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynanan 4 rövanş maçıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk, son 16 turuna çıktı.

Barcelona, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk oldu. Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, Fred ve Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

•Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): (2-2), 2-1

•Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-2), 2-1 (Shakhtar Donetsk, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağladı)

•Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda): (0-0), 3-1

•Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya): (0-1), 2-0

Spor dünyası, depremzedeler için birlik olduSpor dünyası, depremzedeler için birlik olduSpor

 