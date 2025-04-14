  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakibini eleyen adını yarı finale yazdıracak

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. "Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

 16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

Bursaspor’un Süper Lig yürüyüşü başladıBursaspor’un Süper Lig yürüyüşü başladıSpor
Premier League devi Arda Güler'i istiyor!Premier League devi Arda Güler'i istiyor!Spor

 

Spor
Bursaspor’un Süper Lig yürüyüşü başladı
Bursaspor’un Süper Lig yürüyüşü başladı
Bursaspor geriden geldi, şampiyon oldu!
Bursaspor geriden geldi, şampiyon oldu!
Premier League devi Arda Güler'i istiyor!
Premier League devi Arda Güler'i istiyor!
Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın avukatı: Hukuki ve cezai süreç başlatıldı
Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın avukatı: Hukuki ve cezai süreç başlatıldı
Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Formula 1 Bahreyn Prix'sinde! Pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu
Formula 1 Bahreyn Prix'sinde! Pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu