UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Rakibini eleyen adını yarı finale yazdıracak
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. "Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)
16 Nisan Çarşamba:
22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)