Premier League devi Arda Güler'i istiyor!

İngiliz basınından The Sun’ın özel haberine göre Arsenal, 20 yaşındaki Türk yetenek Arda Güler için Real Madrid’e tam 40 milyon Euro değerinde bir teklif hazırlıyor.

Kuzey Londra ekibi, gelecek sezon için kadrosunu genç ve yaratıcı bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek istiyor ve listenin başında Arda Güler yer alıyor.

Arda Güler hakkında çarpıcı iddia

İspanyol basını ise Arda Güler’in geleceğiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıyor. Don Balon’un haberine göre genç futbolcu, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin takımın başında kalması durumunda ayrılmak istediğini başkan Florentino Perez'e iletti.

Sezon boyunca beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in geleceği merak konusu.

Genç yıldızın yeni rotası Premier Lig mi olacak?

Arda Güler’in düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, Arsenal dışında birçok kulüp da oyuncuya talip olmuş durumda.

Premier Lig’den Aston Villa, Bundesliga’dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un yanı sıra Serie A devleri Milan ve Inter, La Liga’dan ise Sevilla ve Real Sociedad da Arda Güler için nabız yoklayan kulüpler arasında.

Arda Güler'in bu sezonki performansı

2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla toplam 33 maçta görev alan Arda Güler, 1170 dakika sahada kalırken 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun oyun ve yaratıcı paslarıyla dikkat çeken Arda Güler, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin radarında.