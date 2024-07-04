UEFA'dan Merih Demiral'a men cezası iddiası!

EURO 2024 Son 16 maçında Avusturya'yı 2-1 yendiğimiz maçta iki golümüzü atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası oldu.

Milli futbolcunun gol sevinci sırasında elleriyle 'bozkurt' işareti yapması, UEFA tarafından 'siyasi' olarak algılandı ve Merih Demiral için soruşturma başlatıldı.

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre UEFA, EURO 2024'teki kritik Hollanda maçı öncesi milli futbolcumuza 2 maç cezası verdi.

TFF'den açıklama

Bild'in iddiasının ardından TFF, Merih Demiral için savunma süresinin yarın (Cuma) dolacağını ve UEFA'dan henüz kesin bir karar gelmediğini belirtti. TFF'nin açıklaması şu şekilde oldu:

“Merih Demiral’a 2 maç ceza verildi şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."